لوتاه لتطوير العقارات تطلق «صناعيات» للمستودعات بدبي

المصدر: دبي - البيان

في مبادرة هي الأولى من نوعها، أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، عن إطلاق «صناعيات»، وهي الشركة التي ستقوم بعرض المستودعات الصناعية مسبقة البناء في السوق للشركات الصناعية بعقود التأجير المنتهية بالتملك.

وسيكون المشروع الجديد «صناعيات» من خلال موقعه الاستراتيجي في مجمع دبي الصناعي، مركز النمو الصناعي الرئيسي في دبي، أول مشروع من نوعه يطرح في السوق يقدم فرصة تملك المستودعات الصناعية بعقود التأجير المنتهية بالتملك في غضون 10 سنوات.

وكانت لوتاه قد حازت أرضاً مساحتها 3 ملايين قدم مربع لمدة 49 عاماً في مجمع دبي الصناعي لتطوير صناعيات، وهو مشروع لتطوير المستودعات الصناعية.

وقال صالح عبدالله لوتاه، المدير التنفيذي لشركة «لوتاه لتطوير العقارات»: يسعدنا أن نقدم هذا النموذج التجاري المستدام لمختلف الشركات العاملة في القطاع الصناعي لمساعدتها على تحويل تكاليفها التشغيلية إلى أصول، مما يعكس التزامنا وحرصنا على تطوير المشاريع المبتكرة التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال في الدولة، بالإضافة إلى المشاريع السكنية والتجارية عالمية المستوى التي نقوم بتطويرها للجمهور والشركات.

وقد استحوذت شركة «صناعيات» على ما مجموعه ثلاثة ملايين قدم مربع للمشروع بأكمله في مجمع دبي الصناعي، والذي سيتم تطويره على مرحلتين بحيث تمتد المرحلة الأولى على مساحة مليون قدم مربع، والمرحلة الثانية مليوني قدم مربع.

تتضمن المرحلة الأولى من المشروع مستودعات بأربعة أحجام مختلفة، حيث تتوفر الوحدات الصناعية الجاهزة بمساحات 20,000 قدم مربع، 24,000 قدم مربع، 30,000 قدم مربع، 36,000 قدم مربع – وذلك لتلبية احتياجات قطاعات السوق التجارية والصناعية المتنوعة، مع التركيز على القطاعات التي لا يلبي السوق احتياجاتها، خصوصا الشركات الصناعية الصغيرة إلى المتوسطة الحجم.

كما ستتضمن المرحلة الثانية خيارات لمستودعات بنفس الحجم، بالإضافة إلى مستودعات بمساحات كبيرة تصل إلى 50,000 قدم مربع و60,000 قدم مربع.