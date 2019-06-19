تشريعات التملك الحر في أبوظبي تعزز الطلب على «آزور»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة مسعود للتطوير العقاري التابعة لمجموعة المسعود ومقرها في أبوظبي، عن الإنجازات الكبيرة التي حققها مشروع (آزور جزيرة الريم) خلال أربعة أسابيع فقط من إطلاقه، حيث سجل أكثر من ألفي شخص اهتمامهم بشراء عقار في مجمع الشقق الفاخرة الرائد والمطل على الواجهة البحرية في جزيرة الريم بأبوظبي وتعاونت شركة المسعود للتطوير العقاري مع شركة (سَفِلز) للاستشارات العقارية لتحليل السوق وطلب العملاء، ووضع استراتيجية فريدة تتيح شراء عقارات متميزة بأسعار مقبولة في أبوظبي.

وقد أثبتت هذه الفئة من العقارات جاذبيتها الكبيرة بالنسبة للمواطنين الإماراتيين والمقيمين في أبوظبي على حد سواء.

وقال زياد أبو نصر، مدير شركة المسعود للتطوير العقاري: «من الواضح أن التغييرا

ت الجديدة التي طبقتها الحكومة على سياسة التملك الحر للأجانب أسهمت في تعزيز الاهتمام بالمشروع من قبل المستثمرين والعملاء الأجانب، وهو أمر يبشر بالخير بالنسبة لقطاع العقارات السكنية في أبوظبي. وإذا ما أضفنا إلى ذلك خطط السداد المرنة الجذابة التي يقدمها مشروع (آزور) مقارنة بالمشاريع السكنية الأخرى، نجد أنه يلبي متطلبات السوق في أبوظبي، ويمنح الكثيرين فرصة فريدةً من نوعها لتملك منزلهم للمرة الأولى».