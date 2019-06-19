مصرف عجمان يفوز بجائزة «أفضل القنوات البديلة المحسنة» من «إيثوس»

المصدر: عجمان - البيان

فاز مصرف عجمان بجائزة «أفضل قنوات بديلة محسّنة» من شركة إيثوس للاستشارات، وذلك لأدائه المتميز في مجال الخدمات المصرفية وحلول الدفع الإلكترونية.

وتم تقديم الجائزة المهمة إلى مصرف عجمان تقديراً للتوسع المنجز في قنوات المصرف الخاصة بالخدمات المصرفية للعملاء من خلال خدمة الدفع عبر الهواتف الذكية «سامسونغ باي» وإدارة علاقات العملاء وبطاقات التمرير التي تعمل بدون لمس وترقية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما يضمن لعملائه خدمة فعالة وآمنة وسلسة.

وقال كاشف أمين ثاكور، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة- مصرف عجمان: فخورون بهذا الإنجاز الذي يدل على مدى التزامنا بتوفير أحدث التقنيات لعملائنا وتحقيق التميز في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد. إن النهج الإستراتيجي الذي نتبعه في تقديم الخدمات المصرفية للقنوات البديلة يحقق النتائج المرجوة في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة مع تعزيز النمو والإنتاجية.

وركزت نسخة منتدى إيثوس لعام 2019 على صناعة الخدمات في الإمارات العربية المتحدة وطرح استراتيجيات خدمات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات كتل البيانات المتسلسلة، بالإضافة إلى حملة دولة الإمارات في مجال التنافسية الشاملة وتجارب العملاء.

تسلم الجائزة نيابة عن مصرف عجمان، صقر الزعابي- رئيس إدارة الفروع بالإنابة. وحضر الحدث عدد من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، والشركات متعددة الجنسيات، والهيئات الحكومية.

وقدم خبراء الصناعة وقادة الفكر أحدث الرؤى والأفكار حول الاتجاهات والتقنيات التي تجسّد مستقبل العمليات المصرفية في المنطقة. ويحرص المصرف على أن يتطور باستمرار ليتوافق مع أحدث تكنولوجيا ليضمن لعملائه تجربة مصرفية متميزة.