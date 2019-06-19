«ماجد الفطيم» تخطط لافتتاح متاجر كارفور في أوغندا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أنها تخطط لافتتاح أول متاجر كارفور في أوغندا خلال الأشهر المقبلة، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء والطلب المتزايد على تجارة التجزئة العصرية في العاصمة كمبالا والمناطق المجاورة.

ومن المقرر أن تفتتح ماجد الفطيم متجر كارفور الأول في مركز أويسيز التجاري، حيث سوف يوفر المتجر أكثر من 150 فرصة عمل.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للتجزئة: بعد النجاحات المتميزة التي حققتها كارفور في كينيا، نخطط في ماجد الفطيم لافتتاح أول متاجرنا في أوغندا، الأمر الذي سيعزز مكانتنا كروّاد في عالم التجزئة، وخاصة مع افتتاح إحدى أكبر العلامات التجارية في القطاع، والتي ترتكز دعائمها على ضمان تلبية متطلبات العملاء المتنامية.

وأضاف ويس: تعد هذه الخطوة إنجازاً جديداً يساهم في تحقيق خطتنا التوسعية طويلة الأمد في شرقي أفريقيا، وحيث تعد أوغندا أحد أسرع الأسواق الاقتصادية نمواً في أفريقيا، ونحن سعداء بالتعاون مع شركائنا والأطراف المعنية محليّاً من أجل توفير تجربة عالمية المستوى في قطاع التجزئة، ومصممة خصّيصاً من أجل تلبية احتياجات المجتمع الأوغندي.

متجر ثانٍ

وكجزء من خطتها التوسعية، تخطط ماجد الفطيم لافتتاح ثاني متجر كارفور لها في أوغندا في مطلع العام 2020 في مركز ميتروبلاكس في العاصمة كمبالا، وسيوفر المتجر أكثر من 150 فرصة عمل إضافية مباشرة وغير مباشرة للكفاءات المحلية.

وسيدعم دخول ماجد الفطيم السوق اقتصاد أوغندا المحلي، حيث ستتعاون الشركة مع الموردين والمصنعين والمنتجين والمزارعين المحليين في جميع أنحاء أوغندا، الأمر الذي سيساهم بدوره في توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة.

كما تلتزم كارفور توفير معايير خدمة عملاء وتجربة تسوق أكثر تطوراً وتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة داخل المتجر. وستوفر متاجر كارفور تشكيلة متنوعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية المعتمدة من قبل الهيئات الحكومية المعنية، مع تطبيق أرقى معايير الصحة والسلامة وضمان سلامة الغذاء للعملاء.

37 سوقاً

وتملك ماجد الفطيم حق الامتياز الحصري لتشغيل علامة كارفور التجارية في 37 سوقاً، وتدير ما يتجاوز 270 متجراً في 15 دولة، ليصبح عدد الدول 16 دولة مع افتتاح المتجر الجديد في أوغندا. وقد بدأت كارفور أعمالها في شرقي أفريقيا في كينيا في العام 2016 حيث تقوم بتشغيل سبعة متاجر وتوظف أكثر من 1400 موظف.