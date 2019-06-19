السعودية أكبر شريك تجاري لأبوظبي بنهاية مارس للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

حلت السعودية في مرتبة الشريك الأول والأكبر لإمارة أبوظبي على مستوى الصادرات والواردات وتجارة إعادة التصدير معاً خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك للمرة الأولى. يأتي ذلك فيما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال الربع الأول 51.8 مليار درهم بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم وبنسبة نمو 3.1% مقارنة مع الربع الأول 2018.

وكشف تقرير حركة التجارة السلعية لإمارة أبوظبي للربع الأول الصادر عن مركز أبوظبي للإحصاء أمس عن أن السعودية حلت أولى في واردات أبوظبي بدلاً من الولايات المتحدة بإجمالي واردات 3.07 مليارات درهم مقابل 2.98 مليار للربع الأول من العام الماضي وبنسبة نمو 3.1%، بينما حلت الولايات المتحدة ثالثة بعد أن تراجعت واردات أبوظبي منها من 3.19 مليارات درهم إلى 2.6 مليار بنسبة تراجع 20.6%.

كما تصدرت السعودية في تجارة إعادة التصدير بدلاً من الكويت بقيمة 3.7 مليارات درهم مقابل 3.1 مليارات درهم للربع الأول 2018 بنسبة نمو 19.5%. وحلت الكويت ثانية بعد أن تراجعت تجارة إعادة التصدير لها من 1.5 مليار درهم إلى 1.4 مليار درهم بنسبة تراجع 2.9%. وحافظت السعودية على ترتيبها الأول في صادرات أبوظبي غير النفطية حيث استوردت المملكة من أبوظبي سلعاً بقيمة 5.9 مليارات في الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.9 مليارات للربع الأول وبنسبة نمو 19.5%.

وخلال السنوات الماضية كانت الولايات المتحدة والكويت تحتلان الترتيب الأول في تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية على صعيد الواردات وإعادة التصدير بينما كانت السعودية تتصدر على صعيد الصادرات غير النفطية.

وشهدت تجارة إعادة التصدير لأبوظبي نمواً كبيراً بنسبة 37.7% خلال الربع الأول 2019 حيث ارتفعت من 9.5 مليارات إلى 13.1 ملياراً، بينما تراجعت الواردات من 26.2 مليار درهم إلى 24.2 ملياراً بنسبة انخفاض 7.7% كما تراجعت صادرات أبوظبي من 14.47 مليار درهم إلى 14.44 ملياراً بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.2%.

وأرجع التقرير ارتفاع تجارة إعادة التصدير لأبوظبي إلى زيادة إعادة تصدير عدة سلع أبرزها التحف الفنية حيث ارتفعت من 2 مليون درهم إلى 472 مليوناً للربع الأول وزادت أجزاء ومكملات المفاعلات النووية من 1.4 مليار درهم إلى 2.1 مليار بنسبة نمو 48.8% وارتفاع إعادة تصدير المعادن بنسبة 161.8% والأسمدة بنسبة 293%.

وبلغت قيمة الصادرات من المنتجات الصناعية ومصنوعاتها 11.2 مليار درهم خلال الربع الأول تشكل 78% من الإجمالي.