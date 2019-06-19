مليون زائر للسوق الصيني بعجمان في الربع الأول

المصدر: عجمان- البيان

استقبل السوق الصيني بعجمان خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من مليون متسوق مثّل السياح منهم 10% ما جعل المركز التجاري نقطة جذب كبيرة للباحثين عن مختلف المنتجات الصينية من مقيمين وسياح.

ويستقطب المركز المتسوقين من عجمان والإمارات الأخرى الباحثين عن مختلف المنتجات ذات الأسعار المعقولة، ووصلت نسبة الإشغال إلى 90% من إجمالي المتاجر. وتأسس السوق في عام 2010.

وقالت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: تبين هذه الأرقام المبشرة بأن الإمارة جاذبة لأصحاب الأعمال والمتسوقين على حد سواء وهو ما يعزز وضع منطقة عجمان الحرة نحو تشجيع الاستثمارات في الإمارة في إطار المبادرات الحكومية الكبرى التي تعمل على تشجيع الروابط التجارية مع الصين باعتبارها أحد أهم الأسواق العالمية الواعدة، مشيرة إلى أن العمل يجري على تطوير مشروع السوق الصيني.