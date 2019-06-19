السياحة قاطرة اقتصادية في دبي

المصدر: دبي-وائل الخطيب

توقع تقرير حديث أن تحقق دبي نمواً بنسبة 2.1% في 2019 و3.8% في عام 2020 مدفوعة باستضافتها معرض إكسبو، ما سيضيف قيمة كبيرة للاقتصاد في دبي خاصة والإمارات عامة، مع فوائد مباشرة للسياحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والأعمال والخدمات المالية والنقل والعقارات وقطاعات التجزئة.

وقال التقرير الذي نشره موقع «بريكنغ نيوز ترافيل» العالمي: تعد السياحة في دبي من القطاعات الرئيسة التي استمرت في النمو مع زيادة بنسبة 2.2% في عدد الزائرين خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وارتفع متوسط معدل الإشغال في الغرف الفندقية في دبي إلى 79% مقارنة بـ77% بين الربع الأول من عام 2019 والربع الأول من عام 2018 ما يعكس حيوية القطاع، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً مع اقتراب معرض إكسبو 2020.

وساهمت مجموعة من المبادرات التي يتم تنفيذها كجزء من حزمة التحفيز التي أطلقتها حكومة دبي منذ الربع الثاني من عام 2018 في خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في قطاعات مثل الطيران والعقارات والتعليم، والتي تواصل بدورها تحفيز الاستثمارات والنمو. وارتفعت رخص الأعمال الجديدة الصادرة في الإمارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 بنسبة 35%.