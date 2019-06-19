«أدنوك» تمنح «سي جي جي» عقداً لأكبر مسح زلزالي

المصدر: دبي - سيد صالح

منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قسم التصوير تحت الأرض لدى شركة «سي جي جي» الفرنسية للخدمات الجيولوجية، عقداً لتنفيذ أعمال المعالجة ضمن ما يُعتقد أنه أكبر عملية مسح زلزالي من أسفل إلى أعلى للكشف عن المكامن النفطية حتى الآن، وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس.وذكرت الوكالة أن مدة سريان العقد تبدأ من مايو 2019، وتنتهي بعد خمس سنوات على أقل تقدير، وبعد سبع سنوات على أقصى تقدير.

وبموجب العقد ستقوم «سي جي جي» بعملية معالجة لمسح زلزالي من أسفل إلى أعلى بزاوية سمت «انحراف أفقي» واسعة وكثافة عالية ولمساحة تبلغ 20,000 كيلومتر مربع على الأقل، وذلك في مركز علم الجيولوجيا التابع لها في أبوظبي.