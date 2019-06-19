الإمارات الخامسة عالمياًَ في مؤشر جاهزية الدول للتغيير

المصدر: دبي - البيان

احتلت الإمارات تصنيفاً متقدماً في المرتبة الخامسة على مؤشر «كي بي أم جي» لجاهزية الدول للتغيير 2019 (CRI) من بين 140 دولة، الذي يصنّف الدول المشاركة وفق مدى استعدادها نحو الاستجابة ومواكبة التغييرات المهمة عالمياً، حيث قام المؤشر بقياس مدى جاهزية البلدان استناداً إلى 3 ركائز أساسية للقدرة، شملت المؤسسات والحكومات والأفراد والمجتمع المدني.

وتعد الإمارات الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتلت مرتبة متقدمة ضمن المراكز العشرة الأولى.

وتحتل مركز الصدارة عالمياً متقدمة على المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا في الجاهزية التامة للتغييرات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية، وحلّت الإمارات في المرتبة الخامسة بعد سويسرا وسنغافورة والدنمارك والسويد.

وتركز نسخة العام من المؤشر على جاهزية الدول نحو تغيرات المناخ وقدرتها على تحديد ومعالجة المخاطر الناجمة عنها والتخفيف من حدّتها.وتجسيداً لالتزامها نحو معالجة القضايا البيئية، قامت الإمارات بتطوير برنامج وطني قوي للحد من التغيرات المناخية بحلول 2050.

وتهدف الخطة الوطنية لتغيرات المناخ إلى دمج جهود الدولة للتعامل مع التغييرات المناخية ضمن إطار عمل واحد وتحديد الأولويات الاستراتيجية، التي تشمل الحد من مخاطرها وتنفيذ إجراءات عملية للتكيف معها، كما تستهدف رؤية الإمارات للعام 2021 تطوير بيئة وبنية تحتية مستدامة.

وقالت فيونا توليت، مدير الأفراد والتغيير في «كي بي أم جي» لوار جلف: «تواصل الإمارات اتخاذ خطوات كبيرة نحو بناء مستقبل مستدام ونظيف لمواطنيها. وتهدف الحكومة نحو استثمار ما يناهز 600 مليار درهم بحلول 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد وتعزيز نموها الاقتصادي المستدام».

وقال تيموثي ستيلز، الرئيس الدولي لقطاع خدمات المساعدة الإنمائية الدولية لدى «كي بي أم جي»: «يهدف تقريرنا للعام 2019 نحو إثبات أنّه لا يوجد نهج موّحد يتبعه الجميع يمكنهم من الاستجابة إلى هذه التغيرات الكبيرة».

وحافظت الدول العشر الأوائل على تصنيفها المتقدم على مؤشر CRI دون تغيير كبير عن العام 2017، ما عدا النرويج التي قفزت من المرتبة 11 إلى المرتبة 8 لتحل محل فنلندا ضمن المراتب العشر الأولى.