100 مليار درهم صفقات عقارات دبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تقترب القيمة الإجمالية لصفقات شراء وتمويل عقارات دبي من تسجيل 100 مليار درهم من بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري، طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وكانت حصة الرهون 65% من الإجمالي بينما بلغت حصة بيع العقارات نسبة 35%. وتفوقت قيمة صفقات التمويل على البيع بنحو 28.6 مليار درهم.

وسجل سوق بيع العقارات مبلغاً إجمالياً تجاوز 35.7 مليار درهم ومنها أكثر من 18.4 مليار درهم ذهبت لصفقات بيع الشقق السكنية والتجارية الجاهزة وقيد الإنجاز بينما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات بيع الأراضي على اختلاف استخداماتها أكثر من 14.3 مليار درهم في حين بلغت مبيعات الفلل السكنية 3 مليارات درهم. وتركزت أكبر صفقات شراء الأراضي في منطقتي وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد، أما أكبر صفقات شراء الشقق فتركزت في منطقتي برج خليفة ومرسى دبي.

وسجل سوق رهون العقارات مبلغاً إجمالياً تجاوز 64.3 مليار درهم ومنها 59.8 مليار درهم قيمة صفقات رهون الأراضي على اختلاف استخداماتها و1.2 مليار درهم رهون الفلل السكنية الجاهزة وقيد الإنجاز في حين بلغت قيمة صفقات رهون الشقق السكنية والتجارية الجاهزة وقيد الإنجاز أكثر من 3.3 مليارات درهم خلال الفترة المذكورة. وتركزت أكبر صفقات رهون الأراضي في منطقتي سيح الدحل ونخلة جميرا أما أكبر رهون الشقق فتركزت أيضاً في نخلة جميرا ومرسى دبي.