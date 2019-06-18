مجلس إدارة «المركزي» يعتمد نظامي الدعامة الثانية لبازل - 3 وحوكمة البنوك

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد مجلس إدارة المصرف المركزي مؤخراً، اجتماعه الخامس لسـنة 2019 في مقر المصرف المركزي أبوظبي، برئاســة معالي حارب الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع عبد الرحمن آل صالح، نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومبارك المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد بالعمى وخالـد الطايــر وعلي الرميثي، كما حضره سيف الشامسي، نائب المحافظ ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف.

تقرير

واطلع المجلس على «تقرير مراقبة النظام المالي الربعي» عن الربع الأول 2019، و«تقرير وضعية السلامة الاحترازية الكلية» للربع الأول، إضافة إلى تقرير حول نتائج اختبارات تحمّل الضغط لسنة 2019، المقدمة من دائرة الاستقرار المالي.

واستعرضت التقارير التطورات ذات الصلة باستقرار النظام المصرفي والمالي للدولة. كما اطّلع المجلس على نظام بشـأن الدعامة الثانية لبازل - 3 المعنية بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال التي تقوم بها البنوك وعملية المراجعة والتقييم التي سيقوم بها المصرف المركزي، وتقرير بشأن نظام حوكمة البنوك، وقرر اعتماد النظامين.

طلبات

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط. ثم اطلع المجلس على البيانات الماليّة للمصرف المركزي عن الربع الأول. واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي الربعي الأول لسنة 2019، الذي قدمته دائرة البحوث والإحصاء.

واستعرض التقرير التطورات الاقتصادية العالمية، والتطورات الاقتصادية المحلية، ومؤشرات الاستقرار المالي، ووضعية السيولة لدى المصارف، والإجماليات النقدية، والميزانية العمومية للمصرف المركزي، بجانب تطورات سياسات سعر الفائدة، وأسعار الفائدة ذات الصلة مقارنة بأسعار الفائدة العالمية. ووجه المجلس بنشر التقرير في الموقع الرسمي للمصرف المركزي على شبكة الإنترنت.