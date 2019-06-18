دبي للسلع يقدم تسهيلات لتأسيس أعمال سكّان أبراج بحيرات جميرا

المصدر: دبي- البيان

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حزمة تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال حصرياً للسكّان الجدد أو المقيمين في منطقة أبراج بحيرات جميرا، حيث يحصلون بموجبها ابتداءً من يونيو الجاري على خصم في كلفة تأسيس الأعمال بنسبة 40% عند تسجيل شركة جديدة.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: من خلال إطلاق هذه الحزمة الحصرية، فإننا نأمل مساعدة روّاد الأعمال والموظفين المستقلين ممن يطمحون إلى ترجمة أفكارهم في مشاريع ناجحة. وتحتضن أبراج بحيرات جميرا حالياً مجتمعاً واسعاً يضم أكثر من 100 ألف شخص، ونحن متأكدون أن هناك الآلاف منهم يمتلكون أفكار أعمال رائعة بحاجة إلى الدعم.

وأضافت: يضطلع مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وتوفير الدعم لها وتزويدها بالخدمات الاستشارية، دوراً محورياً في تمهيد الطريق أمام روّاد الأعمال ممن لا يزالون في مرحلة مبكرة من تأسيس شركاتهم الجديدة. وتُعد إمارة دبي عاصمة التجارة والأعمال حيث يشكل فيها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادها المزدهر.

ونحن على ثقة بأن هذه الحزمة الجديدة ستعزز جاذبية أبراج بحيرات جميرا لتواصل مكانتها المرموقة كوجهة مميّزة لريادة الأعمال والابتكار، وبالتالي ستدعم استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني بشكل عام. وللاستفادة من هذه الحزمة، يجب التواصل مع فريق العمل المسؤول عن تأسيس الأعمال والشركات لدى مركز دبي للسلع المتعددة عبر الموقع الإلكتروني المخصص: dmcc.ae/resident.

ويضم المركز أكثر من 15 ألف شركة مُسجّلة، حيث يشهد تسجيل 7 شركات جديدة يومياً. وتساهم هذه الشركات المُسجّلة مجتمعةً بأكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، كما تلعب دوراً حيوياً في خطة التنويع الاقتصادي بالإمارات.