«المالية» توقع بشكل نهائي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع هونغ كونغ

المصدر: دبي- البيان

وقعت وزارة المالية أمس، بشكل نهائي، على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الإمارات وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية بجمهورية الصين. وقع الاتفاقية من جانب الإمارات، يونس الخوري وكيل وزارة المالية، فيما وقعها عن جانب هونغ كونغ، الدكتور بيرنارد تشان وكيل وزارة التجارة والتنمية الاقتصادية.

وأكد يونس الخوري، أهمية اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، لما لها من دور محوري في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، ما يدعم تحقيق الأهداف الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل القومي، كما يدعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج.

وقال: يسهم التوقيع النهائي في خلق بيئة استثمارية ملائمة، عبر توفير أدوات ضمان لاستثمارات الجانبين، ما يعزز قدرة الاستثمارات على النمو والتوسع، ويوفر لها الحماية من أي مخاطر غير تجارية، ويشجع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الجانبين، على بناء شراكات استثمارية.