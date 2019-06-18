وفد من الصين وهونغ كونغ يستكشف فرص الأعمال بالإمارات ويبحث سبل تعزيز التعاون

المصدر: دبي- البيان

استضافت دبي أول من أمس وفداً تجارياً من هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني ضم ممثلين عن القطاع الحكومي ورجال الأعمال، وذلك في إطار زيارة رسمية لمدة يومين إلى الإمارات لبحث أطر تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الأعمال في الإمارات.

ضم الوفد أكثر من 70 مستثمراً ومتخصصاً في مجال الخدمات المهنية وعدداً من أصحاب المصلحة والخبراء في مجالات المالية، والخدمات الاستشارية، والهندسة المعمارية، وقطاع الطاقة، وقطاع البناء والهندسة المدنية، والخدمات القانونية والمحاسبة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات.

ترأس الوفد إدوارد ياو وزير التجارة والتنمية في حكومة هونغ كونغ، يرافقه سن تونغ المدير العام لإدارة شؤون تايوان وهونغ كونغ وماكاو التابع لوزارة التجارة الصينية، واجتمع الوفد مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمارات، للاطلاع على أحدث التطورات والفرص المتاحة في الإمارات. وزار أعضاء الوفد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» وموقع إكسبو 2020، إضافة إلى لقاء عدد من ممثلي الشركات المحلية لبحث إمكانيات التعاون المشترك.

وسلط ستيفن ليانغ، مساعد المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ الهيئة الداعمة للبعثة الضوء على الدور الذي تلعبه هونغ كونغ كجسر يصل البر الرئيسي الصيني ببقية أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث إن نحو 60 % من الاستثمارات الصادرة من البر الرئيسي الصيني تتجه إلى هونغ كونغ أو تمر عبرها. وأوضح ليانغ أن هونغ كونغ تعد مزوّداً للخدمات النوعية التي من شأنها تدعيم وتحفيز التطورات ذات الصلة بمبادرة الحزام والطريق، والتي تتضمن تمويل مشاريع البنية التحتية والبناء والتشييد، بجانب توفير مجموعة من الخدمات الاحترافية في مجالات المحاسبة والتأمين، وإدارة المشاريع، وإدارة المخاطر وحلّ النزاعات.

بلغ حجم صادرات هونغ كونغ إلى الإمارات 6 مليارات دولار في 2018، فيما وصلت قيمة الواردات من الإمارات إلى 4 مليارات دولار. وعلى صعيد منطقة البر الرئيسي الصيني، يُنظر إلى الإمارات على نحو متزايد كوجهة جاذبة للاستثمارات، مدعومة بالأعداد المتنامية من المشاريع المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق في المنطقة. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم الوارد إلى الإمارات من البر الرئيسي الصيني 5.4 مليارات دولار بنهاية 2017