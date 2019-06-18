24 % نمو زوار دبي من رومانيا في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي زيادة ملحوظة في أعداد الزوّار من رومانيا، حيث استقبلت الإمارة 29.67 ألف زائر من رومانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، بنسبة نمو بلغت 24 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتؤكد هذه الإحصاءات قوّة جاذبية الإمارة للزوّار الدوليين ولاسيما من رومانيا.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: يعد السوق الروماني أحد الأسواق الناشئة المهمة بالنسبة لقطاع السياحة في دبي، وتؤكد هذه النتائج الإيجابية نجاح استراتيجية تنويع الأسواق التي نعتمدها في «دبي للسياحة» لاستهداف الأسواق الناشئة والرئيسية، وهي الاستراتيجية التي تعتمد في جزء كبير منها على قوة جاذبية دبي وتنوّع ما لديها من مقوّمات وعوامل جذب وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها.

وتلعب العروض السياحية التي تقدمها العديد من الوجهات في المدينة دوراً كبيراً في جذب المزيد من الشرائح المستهدفة من الزوار الذين يتطلّعون إلى خوض تجارب مميّزة. ونأمل أن يستمر هذا النمو من خلال مواصلة تعاوننا مع شركائنا في قطاع السياحة لاستعراض مقومات دبي السياحية، وتعزيز سمعتها كوجهة ممتعة ومميّزة بالنسبة للزائر الروماني«.

وساهمت البنية التحتية المتطوّرة التي تمتاز بها المدينة في ضمان سهولة وصول الزوار الرومانيين إليها جواً من العاصمة الرومانية، حيث تستقبل دبي رحلتين مباشرتين يومياً لفلاي دبي من بوخارست. كما تسير شركة الطيران المجرية»ويز إير«رحلات مباشرة إلى دبي من العاصمة بوخارست وكذلك من مدينة كلوج نابوكا الرومانية.

واستفادت»دبي للسياحة«من منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، ومبدعي المحتوى في السوق الروماني لإظهار المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها دبي، وكذلك إتاحة المجال أمام شخصيات رومانية بارزة للحديث عن المدينة بشكل مشوّق ومنها لوريدانا غروزا، وليفيو تيودوريسكو، اللتان استعرضتا ضمن حواراتهما ومقاطع الفيديو المصورة لمحات عن التجربة السياحية في دبي، وتم عرض هذا المحتوى الجذاب لاستهداف مختلف شرائح الزوار في السوق الروماني.

كما أطلقت»دبي للسياحة«حملة مخصّصة للسوق الروماني بعنوان»شمس الشتاء«سلطت الضوء على الطقس الدافئ للإمارة خلال فصل الشتاء، والذي يعد عنصراً رئيسياً لجذب الزوار من أسواق أوروبا خلال هذه الفترة من السنة.

واستضافت(دبي للسياحة) العديد من الوفود من كبرى المؤسسات الإعلامية في رومانيا ضمن جولات تعريفية تم خلالها استعراض معالم ومواقع الجذب السياحي في دبي، وبثّها عبر مختلف وسائل الإعلام إلى الجمهور الروماني.

كما أبرمت الدائرة العديد من الشراكات مع وكلاء سفر وسياحة ومنظمي عطلات رئيسيين في قطاع السياحة الروماني، من بينها: يورو لاينز تي يو آي، وهوليداي أوفيس، وكوكتيل هوليدايز، وموقع eSky.ro، وشركتا ديرتور، وهابي تور لتنظيم الجولات السياحية.