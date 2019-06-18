يوليو آخر موعد لعروض توسعات مطار آل مكتوم

المصدر: دبي - البيان

حددت شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية آخر شهر يوليو المقبل موعداً نهائياً للشركات لتقديم عروض أسعار مشروع توسعات مطار آل مكتوم الدولي التي تقدر تكلفتها بنحو 10 مليارات درهم، وفق ما ذكرته مجلة «ميد». وتشمل التوسعات إنشاء كونكورس 1 المبنى الغربي، ومواقف لسيارات العاملين.

وكانت الشركة قد دعت الشركات المعنية لتقديم عروضها في يونيو الماضي. ويعد هذا العقد هو الأكبر بين عقود توسعات المطار الدولي الثاني في دبي. ويغطي المشروع مساحة 1.7 مليون متر مربع، وسوف يضم وسيلة نقل الركاب وأنظمة نقل الحقائب والخدمات الأرضية.