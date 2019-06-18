«رولز رويس» تمنح «سند» عقداً بـ 23 مليار درهم

المصدر: باريس-البيان

أبرمت شركة سند لتقنيات الطيران - المعروفة سابقًا باسم شركة الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، اتفاقية كبرى مع شركة رولز رويس بـ 6.5 مليارات دولار(23 مليار درهم)، لمدة 9 أعوام، لتصبح «سند» بموجب الاتفاقية مركز خدمات معتمد لدى رولز رويس لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات «ترينت 700».

وقع الاتفاقية خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة بشركة مبادلة، وكريس كوليرتون، رئيس رولز رويس - الطيران المدني، بحضور منصور جناحي، الرئيس التنفيذي سند أيروتك، وبدر العلماء، المدير التنفيذي - وحدة صناعة الطيران، وعمر علي أديب - نائب رئيس و دومينيك هوروود - رئيس قسم العملاء.

وتقوم سند بتوفير خدمات العمرة الكاملة لمحركات (ترينت 700)، بما في ذلك خدمات صيانة وإصلاح المكونات، لشركات الطيران التي تشغل هذا النوع من المحركات في مختلف أنحاء العالم، كما ستتمكن سند من مضاعفة عدد محركات (ترينت 700) التي تقوم بصيانتها سنويًا ثلاثة أضعاف لتصل إلى 75 محركًا بالمقارنة مع 22 محركًا حاليًا، وستحصل على 25% من مجمل أعداد محركات (ترينت 700) التي تتم صيانتها سنويًا. ويستخدم محرك ترينت 700 حاليًا على أكثر من 800 طائرة إيرباص من طراز A330 تملكها 83 شركة طيران حول العالم.

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة سند: «يعتبر اعتماد سند كمركز عالمي لخدمة محركات (ترينت 700) إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سجل الإنجازات عبر تاريخها في أبوظبي والذي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، كما أنه محطة أخرى هامة في إطار مسيرتنا الهادفة إلى تكريس موقع أبوظبي كمركز عالمي رائد لصناعة الطيران والفضاء».

وتمكنت سند منذ بدء أعمالها في أبوظبي من صيانة ما يزيد عن 90 محركًا من محركات (ترينت 700)، وعلى مدى الاتفاقية الجديدة، سيصل العدد إلى 600 محرك، وستقوم الشركة بزيادة أعداد موظفيها بنسبة 40%، لترتفع أعداد القوى العاملة في الشركة إلى 500 مهندس وفني.

وأضاف جناحي: «تمكننا الاتفاقية من رفع طاقتنا الاستيعابية لمحركات ترينت 700، مما يعود بالفائدة على كل من رولز رويس وعملائنا من شركات الطيران العالمية».

وقال دومينيك هوروود، رئيس العملاء والخدمات - الطيران المدني في رولز رويس: «سند تمتلك سجلًا موثوقًا ومتميزًا في توفير خدمات صيانة محركات ترينت 700، مما يجعلها إضافة قيمة لشبكتنا العالمية».