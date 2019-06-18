خبير مالي: اهتمام أكبر من المستثمرين بالأصول المشفّرة

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

أكّد ليون سيمث، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة DEX، لتداول العملات الرقمية زيادة اهتمام عملاء التجزئة وبيوت الاستثمار في الإمارات بالاستثمار في الأصول المشفّرة.

وذلك بالتزامن مع الخطوات الإيجابية المستمرة التي تتخذها السلطات التنظيمية في الدولة بهدف تنظيم إصدارات الأصول الرقمية ICO، والاعتراف بها كأوراق مالية، وتنظيم الإجراءات الخاصة بتداولها، متوقعاً أداءً إيجابياً إلى بالنسبة لأصول التشفير ككل هذا العام.

وذكر الخبير المالي سميث في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أنه تم اختيار سوق أبو ظبي العالمي كمقر للمنصة بفضل الإطار التنظيمي الشامل الذي أطلقته سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لسوق أبوظبي العالمي في يونيو 2018 وبهدف تنظيم عمل البورصات وأمناء الحفظ والوسطاء والمشاركين في أنشطة تشفير الأصول، بالإضافة إلى تلبية الطلب المحلي والعالمي من الجهات الفاعلة في هذا المجال.

موافقة مبدئية

وتوقع سميث الحصول على الموافقة النهائية من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي في النصف الثاني من عام 2019، بعد موافقة الجهات الرقابية، وإطلاق عمليات التداول رسمياً في المنصة في النصف الثاني من العام الحالي كذلك.

وأضاف: «حصلت DEX على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) باعتبارها بورصة للأصول الرقمية خاضعة للتنظيم وحافظاً للأصول الرقمية ومقرها في سوق أبوظبي العالمي، وخلال الفترة القادمة ستكون البورصة منصة جذابة ومثالية للمستثمرين من الأفراد والشركات من فئة المؤسسات للاستثمار من خلالها في الأصول الرقمية وذلك ضمن في نظام بيئي مالي دقيق للغاية».

وستعمل DEX بمثابة بورصة أصول رقمية ووصي على أصول التشفير ضمن إطار تشغيل تشفير الأصول التجارية (OCAB ) المصمم من سلطة تنظيم الخدمات المالية التي تشرف على جميع أنشطة خدمات الأصول المالية والتشفيرية في سوق أبوظبي العالمي، ما سيتيح إجراء التبادل المُشفر بالعملات الدولية الرئيسية بالإضافة إلى عمليات الاقتران بالعملات المحلية في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتسعى DEX أيضاً إلى إدراج الأوراق المالية الرقمية والعقود الآجلة والمشتقات المالية.

سهولة التحويل

وحول مدى سهولة عمليات التحويل البنكي بالنسبة للمستثمرين في منصة DEX، قال سميث: «سيتم إجراء التحويل المصرفي بسهولة بالنسبة لعملائنا في الإمارات وضمن اجراءات واضحة ومرنة من أجل أن يتمكن العملاء من تحويل الأموال المتواجدة في حساباتهم البنكية إلى منصة التداول من دون أي قيود.

كما سيمكن للمستثمرين شراء العملات المشفرة الرائدة بواسطة بطاقات الائتمان. ولن تكون هناك أي قيود على استثمارات الأفراد من محفظة أو من منظور محفظة الأوراق ‏المالية.

وحول الإجراءات الخاصة بـ»اعرف عميلك«KYC في المنصة، قال:»نحن نجري مراجعة صارمة لكيفية معرفة عملائنا (KYC) من حيث الصعود إلى العملاء الجدد عبر منصتنا التي تفحص بدورها جميع المتقدمين على البورصة ضد جميع قواعد البيانات الجنائية وغسيل الأموال على الصعيد العالمي.

تتماشى عملية الفرز مع الصف المؤسساتي وبرمجيات الصعود فضلاً عن أنها يجب أن تكون متوافقة مع اللوائح التي تفرضها هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وكذلك القوانين الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات.

ويمكن القول أن DEX تجسد القدرات التشغيلية والآليات التنظيمية الأكثر تطوراً تقنياً، وهي في وضع يمكنها من أن تكون بورصة رقمية منظمة ورائدة تجذب الاستثمار المؤسسي المحلي والعالمي إلى أصول التشفير.