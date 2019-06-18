2599 رخصة تجارية جديدة في دبي خلال مايو

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر مايو 2019 وصل إلى 2599 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 50% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الرخص الصادرة في شهر مايو 2018 إجمالي 1736، في حين ساهمت الرخص الجديدة في إضافة 8348 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 54.7%، والتجارية 42.7%، والسياحية 1.8%، والصناعية 0.8%.

مسيرة تنموية

وتؤكد الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أنه يتم إصدار رخص جديدة بمعدل 83 رخصة يومياً في إمارة دبي خلال شهر مايو 2019، الأمر الذي يعزز استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر مايو 2019 وصل إلى 24992 معاملة، في حين أنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 17983 معاملة أي ما نسبته 72% من إجمالي المعاملات، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

تجديد رخص

ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص نحو 11133 معاملة خلال مايو، وتم إنجاز 5315 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، أي ما نسبته 48% من إجمالي عدد المعاملات. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3676 إجراءً، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 3086 إجراء.

وتظهر النتائج الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي في مجال تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، حيث تسهم المبادرات التي تطلقها بشكل فعال في رفع ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي، وأن القطاع الحكومي يقف إلى جانب شركائه من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية.

رخص فورية

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 187 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 144 رخصة خلال مايو، وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنجلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند، باكستان، مصر، بريطانيا، الصين، السعودية، الأردن، فلبين، ولبنان.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال مايو من 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 1582 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1014 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة.

مناطق فرعية

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 61.2% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى بنسبة 13.9%، تلتها القرهود 9.7%، والفهيدي 6.6%، والمركز التجاري الأول 5.5%، وعود ميثاء 5.3%، والبرشاء الأولى 5.2%، والمرر 5.2%، وبور سعيد 4.7%، وأم الرمول 3.1%، ونايف 2%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر مايو، حازت «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» على 35% من حصة الأنشطة، تلتها «التجارة وخدمات الإصلاح» على 28.6%، و«خدمات مجتمعية وشخصية» 13.3%، و«بناء وتشييد» 9.8%، و«نقل، وتخزين واتصالات» 4.3%، و«مجموعة الفنادق» 3.7%، و«صناعة تحويلية» 1.9%، و«وساطة مالية» 1.7%، و«الصحة، والعمل» 1%، و«التعليم» 0.4%، و«الزراعة» 0.3%.