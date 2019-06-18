«باركليز» أفضل مستشار للخدمات المالية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

حصد بنك «باركليز» جائزة أفضل مستشار للخدمات المالية في الشرق الأوسط لعام 2019 خلال حفل جوائز «ميرجر ماركت للدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تقديراً لتميزه ومكانته الرائدة في مجال خدمات المؤسسات المالية.

وقال كل من خالد الدباغ، رئيس الخدمات المصرفية لبنك «باركليز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وديفيد ناتاف، رئيس الخدمات المصرفية للبنك في منطقة وسط شرق أووربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تأتي الجائزة لتؤكد مكانتنا الرائدة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من أسواقنا الرئيسية، وكذلك تميز الخدمات الاستشارية التي نقدمها للعملاء».