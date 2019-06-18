«تنظيم الاتصالات» ماضية في خطط إدارة مؤشر الخدمات الذكية عالمياً 2021

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات المسؤولة عن ترتيب الإمارات في مؤشر الخدمات الذكية، خلال لقاء تفاعلي رقمي لها على موقع «تويتر» أمس، أن خططها الرامية لتحقيق المركز الأول في المؤشر على مستوى العالم بحلول 2021، تسير حسب الخطة.

وذكرت الهيئة أن مسودة «القانون الرقمي» أصبح في مراحله الأخيرة، مشيرة إلى أن القانون حالياً هو في المسار الإجرائي حسب الدورة التشريعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وأوضحت في تغريداتها أنه على المستخدم التسجيل في الخدمة، حتى يمكن استخدام خدمة التوقيع الرقمي، الذي يحدّد استخدامه من قبل الجهات المعنية في الدولة.

ويتيح التوقيع الرقمي سرعة إنجاز المعاملات وتوفير آلاف المطبوعات الورقية، فضلاً عن إتاحة انجاز التوقيع الرقمي للمعاملات من المنزل أو أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مقار الجهات المختصة لإتمام التوقيع على طلبات الخدمات.

وأضافت أنها ستقوم قريباً بإطلاق حملة توعية تتعلق بآفاق وإمكانيات تقنية الجيل الخامس واستخداماته المستقبلية وانعكاساته على الحياة في ضوء التوجهات الحكومية والتحول الرقمي والخدمات الذكية التي تقدمها الحكومة. مؤكدة أن الجيل الخامس سيمثّل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات وفي المدينة الذكية عموماً.

وأوضحت أنها تخطط لزيادة دمج حلول الذكاء الاصطناعي في باقة من الخدمات مثل الخدمات الطبية والخدمات الأمنية الخاصة بتجديد الهوية مع زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظائف الروتينية.

وأفادت بأنه أصبح بالإمكان التسجيل على منصة «باشر أعمالك» والمباشرة بإجراءات الترخيص الجديدة بعد التسجيل في موقع الهوية الرقمية الموحدة واختيار نشاط من الأنشطة الاقتصادية المتاحة في الإمارة. وإذا كان المقيم من مواطني دول الخليج «ويحمل بطاقة الهوية الإماراتية»، فسيمكنه طلب إصدار رخصة تجارية للأشكال القانونية التالية: مؤسسة فردية وشركة ذات مسؤولية محدودة للشخص الواحد، وشركة ذات مسؤولية محدودة لشخصين وأكثر.

كما سيتاح لأبناء الجنسيات الأخرى طلب إصدار رخصة تجارية لشركة ذات مسؤولية محدودة من خلال إضافة شريك آخر إماراتي. ومن خلال المنصة يمكن حجز الاسم التجاري مؤقتاً إلى إتمام الاجراء ودفع الرسوم، وكذلك الاطلاع والتوقيع ‘لكترونياً على عقد التأسيس النموذجي.