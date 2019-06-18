جمارك دبي تطور نظاماً لزيادة إنتاجية الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي طورت «محرك الإنتاجية» الذي يعمل على تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لزيادة القدرة الإنتاجية وخفض الكلفة وإسعاد العملاء بما يضمن تنافسية دبي العالمية، معرباً عن سعادته باعتماد المجلس التنفيذي في دبي النظام الجديد لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي، ومثمناً دور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الواردة في وثيقة الخمسين والمبادئ الثمانية لدبي الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي.

وقال سلطان بن سليم: تهدف الابتكارات والأنظمة الحديثة التي تطورها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى تحقيق رؤية قيادة دبي في تبني ابتكارات تدفع إلى زيادة العائد على المستثمرين واستقطاب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاجية وتسهيل الإجراءات، وقد خطت المؤسسة في هذه الرؤية بخطوات واثقة، حيث طورت أنظمة منها «محرك المخاطر الذكي» و«المشغل الاقتصادي المعتمد» و«الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين» لجمارك دبي، والنظام الذكي للتخزين الطابقي للحاويات «بوكس باي» لموانئ دبي العالمية، نحن نؤمن بقدراتنا وخطة دبي في أن تكون محوراً رئيسياً وعالمياً للتجارة واللوجستيات، وأن يصبح خط دبي الحرير محركاً تجارياً مهماً حول الكرة الأرضية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: حددت جمارك دبي عبر استخدام محرك الإنتاجية، فرصاً للتحقيق خلال سنتين تتمثل في تقليص ساعات العمل في التجارة المشروعة بنسبة 16.8% وزيادة في استغلال القدرات بنسبة 10 % وإجراء أتمتة في العمليات بنسبة 0.5 % وتحسين الالتزام بنسبة 5.2 % ما سيؤدي بالتالي إلى وفورات نسبية من ساعات العمل الإضافية بما يعادل1.280.000 ساعة عمل إضافية.

وأضاف: حققنا نسبة نمو 15% تراكمية في الإنتاجية بعد أن أدخلنا مرسال 2 في الخدمة، مشيراً إلى أن محرك الإنتاجية يركز على زيادة القدرة الإنتاجية للموظفين للتعامل مع كمية أكبر من العمل دون الحاجة إلى الاستعانة بموظفين جدد، والفرق هو أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يرصد ما لا يرصده البشر.

وعلى سبيل المثال، في جمارك دبي لدينا 7,400 مهمة عمل مستقلة، وهذه يستحيل على البشر مراقبتها جميعاً، بينما يقوم محرك الذكاء الاصطناعي بحساب الوقت المثالي لكل مهمة من هذه المهمات.