«الفطيم الهندسية للتقنية» ترعى قمة غينيسيس الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

رعت شركة الفطيم الهندسية للتقنية، قمة «جي» الشرق الأوسط 2019 في دبي. وشهدت الفعالية التي أقامتها شركة غينيسيس، المتخصصة في تجربة العملاء متعددة القنوات وحلول مراكز الاتصال، مشاركة أكثر من 300 من قادة الرأي وخبراء القطاع والشركاء والعملاء.

وقال داركو ماكورا، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم الهندسية للتقنية: «شكلت الفعالية أهمية كبرى للشركات، حيث وفرت لهم فرصة التعرف إلى التقنيات المستقبلية المتعلقة بتجربة العملاء، وكيف يمكن للمؤسسات تقديم الخدمة التي يطلبها ويتوقعها العملاء اليوم».

وتزود الفطيم الهندسية للتقنية، عملاءها بخدمات متنوعة، تتضمن مراكز الاتصال متعددة القنوات، إدارة علاقات العملاء، إدارة المعرفة، إمكانات التحليل المتقدمة، الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتحسين قوى العمل.