«عرب كليكس» و«بسمة ميديا» تطلقان أكبر شبكة تسويق رقمي

المصدر: دبي - البيان

أبرمت شبكة عرب كليكس، اتفاقية تعاون مع شركة بسمة ميديا، المطور والمشغل لمنصة أومنيس ميديا، للعمل المشترك لبناء شبكة علاقات وتعزيز الترابط بين الناشرين من مختلف وسائل الإعلام والإعلاميين والمؤثرين عبر شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من جانب، ومنصات التجارة الإلكترونية المختلفة المحلية والإقليمية من جانب آخر، مقدمين بذلك أكبر شبكة تسويق رقمي على مستوى منطقة الدول العربية.

وقع الاتفاقية ماورو رومانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«عرب كليكس»، منصة التسويق الإلكتروني وناصر الصرامي، الرئيس التنفيذي لشركة بسمة ميديا، في مقر شركة بسمة ميديا في مدينة دبي للإعلام.

وستعمل بسمة ميديا من خلال هذه الاتفاقية على تكوين علاقة أعمال تشاركية ستحقق عوائد مالية لكافة أطراف العملية التسويقية، وتحقيق ربط مشترك بين منصة أومنيس ميديا للخدمات الإعلامية وآلية عمل شبكة عرب كليكس ومن ثم ربطهم بالشبكة، بحيث يتم التعاون مع المؤثرين والناشرين للترويج للعديد من السلع والمنتجات المندرجة ضمن منصات التجارة الإلكترونية المتعددة والعاملة في الوطن العربي على غرار نون ونمشي وسيفي ووجوه وإي باي وتجول وغيرها للاستفادة من عمولات الدفع النقدية الناتجة عن قيام أي من قراء ومتابعي هؤلاء الناشرين بعمليات شراء لأي من المنتجات التي تم ذكرها في محتوى الناشر.