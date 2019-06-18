«دو» توفر «برنامج تسجيل الأجهزة» من «آبل» لعملائها من المؤسسات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التعاون مع شركة «آبل» لتوفير خدمة «برنامج تسجيل الأجهزة» لعملائها من المؤسسات في الإمارات، لتصبح بذلك دو أول مزوّد خدمات اتصال يوفر الخدمة لعملائه على مستوى المنطقة. وتتيح الخدمة الجديدة للمؤسسات عبر كافة القطاعات الوصول والنفاذ لتسجيل أجهزتهم تلقائياً في منصة إدارة الأجهزة المتحركة للمؤسسات حسب احتياجاتهم.

وسيستفيد عملاء دو من المؤسسات عبر برنامج تسجيل الأجهزة من فوائد عديدة تشمل إعداد وتثبيت الأجهزة بشكل تلقائي وخفض التكاليف وإلغاء الحاجة للضبط اليدوي، فضلاً عن زيادة حماية الأجهزة وتحسين تجربة الاستخدام والتحكم المركزي بالخدمات.

كما يتيح برنامج آبل لتسجيل الأجهزة مزايا التحكم بالتطبيقات والخدمات التي توفرها الأجهزة بشكل مباشر، مما يعني أنه سيكون بإمكان قسم تكنولوجيا المعلومات الموجود داخل المؤسسات التي ستستخدم أجهزة آبل إضافة مزايا تحكم جديدة عن بعد، بما في ذلك تمكين أو إزالة تطبيقات معينة، إضافة إلى منع المستخدمين من إزالة ملف التعريف الخاص بمنصة إدارة الأجهزة المتحركة للمؤسسات.

ويعد برنامج التسجيل جزءاً من برامج النشر الخاصة بشركة آبل التي تساعد الشركات والمؤسسات الأكاديمية على نشر وإعداد الأجهزة العاملة بأنظمة iOS وmacOS بشكل سلس ومريح. ويوفر البرنامج وسيلة سريعة ومبسطة لنشر أجهزة iPad وiPhone وأجهزة كمبيوتر Mac.