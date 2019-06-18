الإمارات تُطَمئن الهند على إمدادات النفط والغاز

المصدر: دبي - سيد صالح

أعرب دارميندرا برادان، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، عن اطمئنانه بشأن تدفق إمدادات النفط والغاز النفطي المسال من الإمارات إلى الهند بسلاسة وصورة طبيعية.

وغرد برادان عبر «تويتر»، عقب محادثة هاتفية أجراها مع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قائلاً «لقد أبديت قلقي بشأن انقطاع في إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، إلا أن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر طمأنني عبر الهاتف بشأن استمرار هذه الإمدادات رغم التفجيرات».

وأضاف: «كما ناقشت مع معاليه دور الإمارات الرئيس في برنامج احتياطات النفط الاستراتيجية الهندي الجاري».