الإمارات تتصدر مؤشر مشاريع الشرق الأوسط في مايو

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تصدرت الإمارات مؤشر مشاريع منطقة الشرق الأوسط، بما فيها دول مجلس التعاون، بقيمة 2.8 مليار درهم، وفق ما ذكرته مجلة ميد. وقال كولين فورمان نائب مدير تحرير المجلة، إن سوق المشاريع في دبي وحدها شهد توقيع عقود مشاريع بناء ونقل في الربع الأخير من 2018 بقيمة 7.3 مليارات درهم.

وأضافت المجلة، إن دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت منطقة الشرق الأوسط في مؤشر المشاريع، ورغم ذلك تراجع مؤشر مشاريع المنطقة إلى 4.3 مليارات دولارفي مايو، مقابل 9 مليارات في أبريل، ما يعني انخفاضاً بـ 53%. وتراجع مؤشر المشاريع في السعودية إلى 525 مليون دولار، مقابل 4 مليارات دولار في شهرأبريل.