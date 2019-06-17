22.8 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات نهاية الربع الأول

المصدر: ■ أبوظبي - رامي سميح

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» إلى نحو 22 مليوناً و893 ألف اشتراك بنهاية شهر مارس الماضي، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأوضحت البيانات الصادرة، أمس، أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 84% من إجمالي أعداد المشتركين مع نهاية الربع الأول، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 10%، وحازت اشتراكات الإنترنت على ما نسبته 6%.

وبحسب البيانات، انخفضت الاشتراكات على أساس شهري بنسبة 0.34% مقارنة بنحو 22 مليوناً 973 ألف اشتراك بنهاية فبراير الماضي، وبتراجع قدره 0.9% مقارنة بنحو 23 مليوناً و189 ألف اشتراك في نهاية ديسمبر 2018.

وأشارت البيانات إلى أن اشتراكات الهاتف المتحرك انخفضت لدى مشغلي الاتصالات على أساس شهري من 19 مليوناً و269 ألف اشتراك في فبراير الماضي إلى 19 مليوناً و181 مليون اشتراك في نهاية مارس الماضي، وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 216 خطاً لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 15 مليوناً و681 ألف اشتراك في نهاية مارس الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3 ملايين و499 اشتراكاً بنهاية الشهر نفسه.

وسجلت اشتراكات الإنترنت لدى مشغلي الاتصالات نحو مليون و383 ألف اشتراك بنهاية مارس الماضي لتضيف بذلك نحو 1220 اشتراكاً جديداً مقارنة بنحو مليون و382 ألف اشتراك في نهاية فبراير الماضي، واستحوذت اشتراكات النطاق العريض على جميع الاشتراكات، وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 16 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت شهدت ارتفاعاً بنحو 7.26 آلاف اشتراك لتبلغ 2.329 مليون اشتراك في مارس الماضي، مقابل 2.321 مليون اشتراك في نهاية فبراير السابق له، وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 26 خطاً لكل 100 نسمة.

وتخص إحصاءات نشاط الهاتف المتحرك الاشتراكات الفعالة فقط، بما يعني أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوماً الماضية، أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة، بحسب المعايير المعتمدة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، فيما تقتصر خدمة الإنترنت على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف «الفعلي»، وهو أي مشترك قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الـ 90 يوماً الماضية.