«دبي للسياحة» تُعرّف طالبات جامعة زايد بفرص القطاع

المصدر: ■ دبي - البيان

نظمت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عدداً من الفعاليات ضمن أجندة الخطة السنوية لتوطين القطاع السياحي في إمارة دبي.

حيث تم تنظيم يوم تعريفي بالتعاون مع إكسبو 2020 لطالبات جامعة زايد بدبي حول أهمية العمل في قطاع السياحة والفرص الوظيفية المتاحة خلال الحدث المرتقب.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في دبي: «شهد اليوم التعريفي بالقطاع في جامعة زايد بدبي إقبالاً جيداً من الطالبات المتحمسات للحصول على فرص وظيفية مضمونة وذات مستقبل واعد بعد التخرج، حيث قدمن شرحاً وافياً عن الفرص الوظيفية المميزة التي يقدمها القطاع على تنوع مجالاته واختصاصاته بالإضافة إلى الفرص المتاحة خلال استضافة الحدث العالمي إكسبو 2020».

وعلى صعيد آخر قام برنامج «مضياف» من كلية دبي للسياحة وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بتخريج الدفعة الملتحقة ببرنامج مضياف لتدريب الخريجين، والدفعة الأولى لبرنامج تأهيل المخصص للمواطنين.