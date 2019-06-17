«إمباور» تستشرف آفاق تطوير نظم تبريد المناطق عالمياً

المصدر: ■ دبي - البيان

شارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في الاجتماع السنوي الخامس لشركاء مبادرة «تطوير تبريد المناطق بالمدن الحديثة» الخاص بالأمم المتحدة للبيئة، بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري.

تم افتتاح الجلسة بتسليط الضوء على الدور الذي لعبته المبادرة في نشر أنظمة تبريد المناطق حول العالم، وأهمية ما توصلت إليه من تطبيق لهذا النظام وفعاليته في الحفاظ على البيئة.

وشارك بن شعفار في جلسات نقاشية عن آخر مستجدات «صناعة تبريد المناطق في دول العالم»، وتطورات تبني حلول تبريد المناطق فيها، كونه المستشار الدولي لتطبيق أنظمة تبريد المناطق في العالم ولدوره المتواصل في تعزيز ثقافة تبريد المناطق على المستوى العالمي. إضافةً إلى مشاركته في جلسة حوارية مع الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لتبريد المناطق (IDEA)ق.

وسلط بن شعفار خلال مشاركته في الجلسات النقاشية باجتماع الشركاء، الضوء على دور «إمباور» في دعم جهود الأمم المتحدة للبيئة في تطبيق أنظمة تبريد المناطق في جميع المدن المشاركة وتنشيط صناعة تبريد المناطق على المستوى العالمي بشكل عام، بالإضافة إلى كيفية التوسّع في دول جديدة، وزيادة الوعي العالمي بمجال قطاع تبريد المناطق.

وقال إن إمباور تدعم دائماً جهود الأمم المتحدة في مساعدة بلدان لتنفيذ حلول أنظمة تبريد المناطق الموفرة للطاقة، وأعرب عن أهمية استثمار الجهود والكفاءات لتبني حلول تبريد المناطق حول العالم، حيث شاركت «إمباور» في دراسة عن عدد من المدن والتوسع في استخدام أنظمة التبريد داخل هذه المدن.