«الرمز كابيتال» موفّر سيولة على سهم «أسمنت رأس الخيمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تم تعيين شركة الرمز كابيتال، إحدى الشركة التابعة لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، كموفر سيولة لأسهم شركة أسمنت رأس الخيمة، بعد الحصول على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية. والاتفاقية هي الثالثة من نوعها التي يتم توقيعها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: إن بدء شركة الرمز كابيتال بتقديم خدمة توفير السيولة سيشكل إضافة نوعية للتعاملات في السوق خلال الفترة القادمة ويأتي منح ترخيص موفر السيولة لشركة الرمز كابيتال معززاً للإنجازات التي حققها السوق خلال الفترة المنصرمة.

والتي كان آخرها إطلاق البيع على المكشوف الفني ليكون بذلك أول سوق في المنطقة يطلق هذه الخدمة، بالإضافة إلى إطلاق خدمة إقراض واقتراض الأوراق المالية.

وذلك لتلبية متطلبات الإفصاح والشفافية، ولضمان إيصال المعلومات إلى المساهمين والمستثمرين في وقت آن ومباشر ضمن استراتيجية السوق في زيادة عمق التداولات عبر تنويع الخدمات المقدمة، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة السوق وتعزيز قدرته التنافسية. وذلك في إطار التزام السوق ببرنامج خطة أبوظبي من خلال تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة، ونحو تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في أبوظبي.