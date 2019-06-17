دبي تنقل تجربتها الرائدة عبر «منتدى الاستثمار الأجنبي المباشر» في أستراليا

المصدر: دبي- البيان

تشارك مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، كراعٍ للدورة المقبلة من المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2019 التي تنطلق اليوم في سيدني بأستراليا وتستمر حتى 19 يونيو. وستعرض المؤسسة، التي فازت باستضافة النسخة المقبلة من هذا المنتدى في عام 2021، الفرص الاستثمارية التي جعلت الإمارة وجهة الاستثمار المفضلة على مستوى العالم.

والتي تشمل بعضاً من القطاعات ذات مستويات الاستثمار العالية مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطيران والخدمات اللوجستية. ويناقش الحدث الاتجاهات المستقبلية للسنوات الـ25 المقبلة، إضافة إلى القضايا التي تؤثر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويعد الحدث واحدة من أبرز الفعاليات العالمية المعنية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يستقطب منذ 2003 المئات من كبار المسؤولين التنفيذيين ومستشاري المواقع والخبراء. وقال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار:

نحن على ثقة بأن مشاركتنا في المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2019 ستعزز حضورنا في سوق الاستثمار الأسترالي، وإتاحة الفرصة لنا للتواصل مع كبار المستثمرين حول العالم. ولطالما كانت دبي سوقاً عالية النمو بالنسبة لأستراليا التي تعد الإمارات أكبر شركائها التجاريين في الشرق الأوسط.

ووفقاً لأحدث بيانات «مرصد دبي للاستثمار»، نفذت أستراليا 36 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي من 2015 إلى 2019، ويصل إجمالي إنفاق رأس المال إلى 455.470 مليون درهم خلال الربع الأول 2019. وتشمل أبرز نشاطات الأعمال التي تنفذها الشركات الأسترالية بدبي، خدمات الأعمال؛ والتعليم والتدريب؛ والخدمات اللوجستية؛ والتوزيع والنقل؛ والمبيعات؛ والتسويق والدعم؛ والتجزئة.

وأشار فهد القرقاوي إلى أن دبي تستعد لاستقبال المستثمرين العالميين في 2021 عندما تستضيف المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2021 خلال الفترة التي يقام فيها إكسبو 2020. واختتم القرقاوي: نحن تواقون لاستضافة واحدة من أكبر فعاليات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في الشرق الأوسط، وذلك بالشراكة مع «كونواي». وتتماشى استضافة هذا الحدث في دبي مع مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار.