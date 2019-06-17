128 وحدة سكنية تباع في دبي يومياً

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

يشهد سوق عقارات دبي بيع 128 وحدة سكنية يومياً بمتوسط 1.4 مليون درهم لكل وحدة، وجرى احتساب المتوسط على أساس 14074 وحدة سكنية بيعت منذ بداية العام بـ 21 مليار درهم.

ويشهد السوق حراكاً متزايداً خلال النصف الثاني مع انتهاء فترة الاجازات وقرب انطلاق اكسبو.

وكان متوسط قيمة صفقة الشراء يصل إلى مليوني درهم في الأعوام التي أعقبت الطفرة العقارية في 2004 وبلغت 1.5 مليون درهم في 2012 ثم 1.2 في 2017، وساهم الطلب في زيادتها إلى 1.4 مليون درهم.

وتعرض الشركات عقارات قيد الإنشاء بأسعار من 250 ألف إلى 4 ملايين، لكن الإقبال على العقارات التي تتميز بسعرأقل، لم تعد كافية لدفع المستثمرين إلى التملك، إذ تعد سمعة المطوروسجله في تسليم المشروعات وموقعها وجدول دفعات سداد قيمة العقار، أسباب غير منفصلة لاتخاذ قرار الشراء.