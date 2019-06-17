مباحثات بين «الإمارات» و«بوينغ» حول «777»

المصدر: دبي- البيان

تخوض طيران الإمارات، مباحثات مع شركة «بوينغ» ، لتأجيل طلبيتها لشراء عدد 150 طائرة من طراز «بوينغ 777»، واستبدال جزء من الطلبية بطائرات من طراز «بوينغ 787»، ذات الحجم الأصغر، وفقاً لما نشرته، صحيفة «سياتل تايمز» الأمريكية.

وأكد السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أن عملية إعادة التفاوض مع «بوينغ» بشأن طلبية «777»، قد شارفت على الانتهاء، إلا أنه لن يجري الإعلان عن نتائجها النهائية على الأرجح قبل «معرض دبي للطيران»، المزمع إقامته الخريف المقبل.

وأفاد كلارك بأنه يناقش مع «بوينغ»، إمكانية «المزج بين 150 طائرة من طراز «777»، و40 طائرة من طراز «787»، مؤكداً أنه يتطلع بصفة أساسية إلى الاحتفاظ بنفس هذه الأرقام، ولكن مع استبدال أجزاء منها، أو المباعدة في أوقات تسليمها، بحيث يمتد التسليم عبر نطاق زمني أطول».