«أبنوس» تحصل على عقد «العنوان ريزيدنسز» من «إعمار»

المصدر: ■ دبي - البيان

حصلت شركة «أبنوس» على عقد «العنوان ريزيدنسز» من شركة إعمار في وسط دبي. يقع المشروع في منطقة الأوبرا، وهو عبارة عن تطوير شقق ذي خدمات فريدة من نوعها ذات معايير سباقة في الفخامة.

يتماشى الطراز المعماري للمشروع مع الأناقة المعروفة لسلسلة مساكن إعمار، والتي تتطلب أعمال تجهيز داخلية فخمة، التي تتكفل شركة أبنوس بتنفيذها. تشمل مهام الشركة النجارة وتجهيز الشقق ذي الخدمات والأماكن العامة في «العنوان ريزيدنسز أوبرا ـ دبي».

وقال كمال فرح، الرئيس التنفيذي لشركة «أبنوس»: «تواصل شراكتنا الاستراتيجية مع إعمار تطورها وذلك من خلال تكليفنا بمشروع جديد، مشروع العنوان ريزيدنسز أوبرا دبي. نحن سعداء بالفوز بهذا العقد الهام، ولنستمر بإظهار خبراتنا في أعمال التجهيز والنجارة بفخامة وتميز، حيث نحول رؤيتهم إلى حقيقة. يشهد سجل إنجازاتنا المتنوع على مشاريعنا المبتكرة ذات الدقة والتي أصبحت واقعاً فقط بفضل التفاني والجهود الدؤوبة لفريقنا».

ويتكون «العنوان ريزيدنسز أوبرا ـ دبي» من برجين شاهقين مع شقق سكنية ذي خدمات، تم تكليف أعمال أحدهما لشركة أبنوس. يتكون المشروع من 809 شقق سكنية تضم مجموعة متنوعة من الوحدات المتميزة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف.

إضافة إلى شقق بنتهاوس سكاي مكونة من أربع وخمس غرف نوم. يوفر هذا المشروع للسكان وسائل راحة فاخرة مثل الصالات، حوض سباحة، صالة رياضية، نادٍ للأطفال، وشرفة واسعة منسقة كحديقة.

واعتمدت شركة أبنوس تقنية «نمذجة معلومات البناء» و«مبادئ البناء المرن» لتنفيذ المشروع للاستفادة من فوائد التصور ثلاثي الأبعاد وتحديد عوامل الهدر والحد منها وبالتالي تحسين القيمة. تستخدم الشركة أيضاً إمكانيات تقنية «نمذجة معلومات البناء» لإتمام التنسيق النهائي وحل الأمور المعقدة، باستخراج رسوم كاملة من النماذج ثلاثية الأبعاد.