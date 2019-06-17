اتجاه صعودي للفائدة على المقايضات طويلة الأجل 2018

المصدر: أبوظبي - وام

اتخذت أسعار الفائدة على المقايضات الطويلة لأجل عشر سنوات اتجاهاً صعودياً خلال 2018 حيث ارتفعت من 3.7% في بداية يناير إلى 4.39% في منتصف نوفمبر قبل أن تعود للإغلاق عند مستوى 4.15% نهاية العام ذاته وذلك بحسب ما تظهره البيانات والأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وبموجب التعريف المالي، فإن أسعار الفائدة «SWAP» هي عبارة عن تبادل أسعار فائدة متغيرة بأسعار فائدة ثابتة على مبلغ محدد مرتبط بسعر فائدة، وغالباً ما يكون سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن.

وفي ما يتعلق بفرق سعر الفائدة على المقايضة لأجل عشر سنوات بين الدرهم والدولار، فقد كان موجباً خلال 2018 وإن شهد بعض التقلبات من 130 نقطة أساس في بداية السنة، إلى أدنى مستوياته خلال فبراير، ثم بدأ بالارتفاع بالغاً 140 نقطة في نهاية السنة.

وكانت أسعار الفائدة بعد ارتفاعها إلى مستوى عالٍ في الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي، عادت للانخفاض على هذا النوع من المبادلات بنحو 25 نقطة أساس حتى نهاية ديسمبر. كذلك امتد الانخفاض في سعر الفائدة على المقايضة بالربع الرابع 2018 للدولار الأمريكي والعملات الأخرى، رغم تزايد التقلبات العالمية والمخاطر المرتبطة به.