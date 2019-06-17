مصادرة 475 قطعة مقلّدة لعلامات تجارية في رأس الخيمة العام الجاري

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن مصادرة 475 قطعة مقلدة لعلامات تجارية من أسواق الإمارة خلال العام الجاري.

وذلك بعد تلقي 4 شكاوى من علامات تجارية كبرى، وفور تلقي الشكوى بادر قسم الحماية التجارية بالدائرة إلى إرسال مفتشي الرقابة للمحلات التجارية للتأكد من مصداقية الشكوى، وتم مصادرة جميع المنتجات المقلدة، واتخاذ الإجراء اللازم ضد المحلات التجارية التي شاركت بهذه الممارسة الخاطئة والمرفوضة.

وأوضح يوسف البلوشي مدير قسم الحماية التجارية بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن القسم تلقى شكاوى من 4 علامات تجارية، وهي (كوزموس لخدمات الملكية الفكرية – وكلاء للعلامة التجارية ايتون الكتريك - هاجر اس اي) وكانت شكواهم ضد 3 محلات تجارية، الذي انكشف لاحقاً بأنهم يملكون 306 قطع كهربائية مقلدة، وتم مصادرتها جميعها، فيما تمثلت شكوى شركة كافالو كوليكشن بوجود حقائب يدوية ومحافظ نقود مقلدة في محل واحد، وتمت مصادرة 21 قطعة.

وأضاف: كذلك شكوى من شركة مانيسا لإدارة الحقوق والملكيات الفكرية، تلخصت شكواهم بوجود 5 محلات تجارية قلدت أكسسوارات سيارة مرسيدس وقطع غيارها، وتم ضبط 124 قطعة مقلدة من المنتجات المذكورة.