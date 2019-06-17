جمعية الإمارات تنظم ندوة عن أفضل الممارسات في تأمين السيارات

المصدر: دبي - البيان

تنظم جمعية الإمارات للتأمين يومي 26 و27 يونيو الجاري ندوة في دبي عن أفضل الممارسات في تأمين السيارات يتم خلالها التركيز على الأنشطة المتعلقة مباشرة بأعمال تأمين السيارات من أفراد وشركات وحملة الوثائق وكل ما يهدف إلى حماية العملاء والمجتمع على وجه العموم.

وتسلط الندوة التي تعقد في فندق ستيلا دي مير – مارينا دبي الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بتأمين السيارات كواحد من المنتجات التأمينية الأساسية ذات الانتشار والوعي التأميني الكبيرين فيما سيتم مناقشة اتفاقيات أثبتت فعاليتها وجدواها عالمياً مع إلقاء الضوء على أفضل الممارسات الدولية لسد الثغرات المؤدية إلى إطالة غير مبررة في الإجراءات وتضخم في التكلفة، مما يعود بالضرر على كل العاملين والمتعاملين في قطاع التأمين وعناصر المجتمع.

ويشارك بالندوة التي تحمل عنوان «اتفاقيات السوق لتنظيم عمليات الاسترداد ومكافحة الاحتيال»، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية العليا للتأمين في الجمعية، ممثلون عن هيئة التأمين وإدارات الترخيص وتسجيل المركبات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وشركات تقنية المعلومات وشركات التأمين ومقيمي الخسائر وجهات قانونية ذات صلة ونخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول مناقشة موضوع تحديات السوق خاصة تكاليف المطالبات ومعدلات الحوادث والمنافسة بالأسعار والمبالغة بمبالغ المطالبات وآلية الاسترداد الاعتيادية، إضافة إلى موضوع فرص السوق وبالتحديد أتممة العمليات وقلة عدد اتفاقيات السوق.

وتسلط الندوة أيضا الضوء على أفضل ممارسات عمليات استرداد المطالبات، إضافة إلى التوعية حول المسؤوليات المجتمعية والعلاقة بين الاستدامة والتأمين.

وخلال اليوم الثاني للندوة يواصل خبراء محليون ودوليون مناقشة أمور أخرى تتعلق بتحديات السوق ومن ضمنها تكاليف المطالبات والاحتيال في المطالبات والمبالغة في مبالغ المطالبات والثغرات الداخلية والخارجية المؤدية لعمليات الاحتيال وتأثير عمليات الاحتيال وأسبابها وأنواعها.

كما يبحثون موضوع فرص السوق على قلة شبكة المعلومات المتاحة والدعم من إدارات ترخيص المركبات وتقارير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالنسبة للمركبات المستوردة وضعف اتفاقيات السوق المنظمة وزيادة الوعي بأهمية البيانات وفعالية العمل الاكتواري.

وتسلط الندوة في يومها الثاني أيضا الضوء على أفضل الممارسات لمواجهة عمليات الاحتيال من خلال دراسة حالتين من سنغافورة وبريطانيا، وكذلك موضوع أهمية إنشاء وحدة مركزية لتبادل البيانات والمعلومات بحالات الاحتيال وتختتم الندوة بحوار حول التسامح في التأمين.