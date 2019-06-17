لجنة دولية لاختيار أفضل رئيس تنفيذي لشركات طريق الحرير الجديد

المصدر: الفجيرة ــ البيان

انضمت شركة أرامكو للتجارة وفيتول وميركوريا ويونبر جلوبال كوموديتيز والتي تعد من أكبر شركات تجارة الطاقة في العالم بإجمالي مبيعات سنوية يقدر بنحو 500 مليار دولار، إلى لجنة الاختيار الدولية التي تضم شركة إس آند بي جلوبال بلاتس وميناء الفجيرة ومجموعة اينوك ومعهد الصين لأمن الطاقة، والتي ستختار الفائزين بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركات طريق الحرير الجديد لعام 2019.

وتم إطلاق هذه الجائزة السنوية المرموقة عام 2017 تكريماً لرواد الصناعة الذين يعززون روابط قطاع الطاقة الدولي عبر مبادرة طريق الحرير الجديد الذي يصل بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. وتحتفي الجائزة بالرواد من أربع فئات مختلفة، هي التجارة والتكرير والموانئ والتخزين، وذلك خلال حفل عشاء يقام في مركز الطاقة العالمي في الفجيرة.

وتسعى جائزة أفضل رئيس تنفيذي في شركات طريق الحرير الجديد، والتي أقيمت بالشراكة مع ميناء الفجيرة، إلى تحديد أفضل المرشحين من جميع أنحاء العالم من حيث سجلهم المتميز في الإنجاز في كل من فئات الجائزة. وتقدم هذه الجوائز مجلة جَلف إنتلجنس. وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين لعام 2019 خلال حفل عشاء في الفجيرة في سبتمبر 2019، عشية انطلاق منتدى أسواق الطاقة الخليجية التاسع.

وقال الكابتن موسى مراد، المدير الإداري لميناء الفجيرة وأحد أعضاء لجنة الاختيار: اعتلى العالم العربي والصين والهند المسرح العالمي، حيث كانوا شركاء تجاريين عبر التاريخ، وهذا ما تحتفي به هذه الجائزة. ليس من قبيل المصادفة أن يعود التجار العرب إلى آسيا في الوقت نفسه الذي تتصدر الصين فيه حركة دول الشرق الأقصى لتوسيع حصتها في الاقتصاد العالمي.