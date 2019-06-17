مجلس إدارة صندوق النقد العربي يجتمع الخميس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي الاجتماع الدوري الـ191 الخميس المقبل بفندق الشاطئ روتانا في مدينة أبوظبي.

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2019، خاصةً منها الإقراض، والاستثمار، والأداء المالي. إلى جانب الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات -المعونة الفنية والتدريب، ذلك في إطار الاستراتيجية الخمسية للصندوق (2015- 2020).

يتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، وفرص التدريب وورش العمل، التي وفرها للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والإحصائية الرسمية من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، خلال الربع الثاني. كما سيستعرض المجلس تطورات النشاط الاستثماري للصندوق.