«عزيزي للتطوير العقاري» تنجز «عزيزي علياء ريزيدنس» في مدينة دبي الطبية

المصدر: دبي- البيان

احتفلت «عزيزي للتطوير العقاري»، باكتمال مشروعها «عزيزي علياء ريزيدنس» في مدينة دبي الطبية وفق الجدول الزمني المحدد له، وهو مجمع سكني بقيمة 470 مليون درهم. وحصلت الشركة على شهادة إنجاز البناء، ومع استلام هذه الشهادة يبدأ تسليم المنازل إلى أصحابها على الفور.

قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: يشكّل تسليم هذا المشروع في الوقت المحدد له، إنجازاً جديداً لشركة عزيزي للتطوير العقاري. ويؤكد ذلك عزمنا مواصلة إنجاز مشاريع متميزة في جميع أنحاء الإمارة، وممارسة دور فاعل في دعم رؤية الإمارات وتطورها. ويضم «عزيزي علياء ريزيدنس» 346 وحدة سكنية موزعة بين 191 شقة استوديو، و135 شقة بغرفة نوم واحدة، و20 شقة بغرفتي نوم، إلى جانب منطقة تجزئة متكاملة تبلغ مساحتها 16 ألف قدم مربع.