اقتراحات موظفي «الإمارات العالمية للألمنيوم» توفّر 20.8 مليوناً في النصف الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، تحقيقها وفورات في التكاليف بقيمة 20.8 مليون درهم في النصف الأول من هذا العام من خلال برنامج اقتراحات الموظفين.

حيث طرح موظفو الشركة أكثر من 14000 فكرة لخفض التكاليف وتحسين العمليات في مواقع العمل منذ بداية العام. وأطلقت الشركة حملة خلال شهر رمضان تهدف إلى تسريع تكريم وتنفيذ المقترحات الإبداعية التي قدمها الموظفون.

حيث كرمت الشركة المشرفين والمقترحين والفرق المشاركة الذين قدموا أفكارهم وتم تطبيقها، وقد أثمرت الحملة عن تقديم 5812 اقتراحاً ومشروعاً للتحسين المستمر لتنفيذها خلال الشهر، ما يمثل 41% من إجمالي عدد الاقتراحات المقدمة التي تم تفعيلها حتى الآن.

تحسين مستمر

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تشكل المساهمة في التحسين المستمر التزاماً متواصلاً في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل فرد في الشركة، انطلاقاً من إيماننا بأن الموظفين الذين ينخرطون في العمليات اليومية هم أفضل من يقدمون الاقتراحات للتحسين ذات القيمة، مما يساعدنا على تعزيز قدراتنا التنافسية والحفاظ عليها، وتبرز نتائج حملة رمضان بشكل جلي النجاح الذي يمكن تحقيقه من خلال برنامجنا».

أفكار

وأسفرت الاقتراحات التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان عن تحقيق وفورات بقيمة 5.6 ملايين درهم. وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تشغيل برنامج اقتراحات الموظفين منذ عام 1981، لتنفيذ أفكار التحسين مباشرة من قبل الموظفين الذين قدموها، وفي العام الماضي، قدم الموظفون 38,037 فكرة من خلال البرنامج، مما أدى إلى تحقيق وفورات في التكاليف بقيمة تصل إلى نحو 50 مليون درهم.

ومنذ العام 1999، استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يقارب نصف مليون اقتراح للتحسينات الفنية والتقنية، ونُفذ منها 270,000 اقتراحاً، مكّنت الشركة من تحقيق وفورات بقيمة 366 مليون درهم، كما دأبت الشركة على تكريم إنجازات موظفيها داخل الشركة بشكل شهري وخلال الفعاليات السنوية.