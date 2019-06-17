المصدر: دبي - بشار باغ

أظهر تقرير «حالة الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2018»، الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دبي أكبر حاضنة إقليمية للشركات الناشئة الرقمية.

وتعكس نتائج التقرير مكانة دبي بوصفها بيئة مثالية لاستثمارات الثورة الصناعية الرابعة ونمو الشركات الابتكارية المرتبطة بها، ويأتي ذلك ترجمة للإنجازات التي حققتها الإمارات ودبي في سبيل تطوير البيئة الملائمة لريادة الأعمال التقنية، ودعم نمو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وإطلاق مشاريع ريادية وابتكارية تواكب تغيرات نماذج الأعمال الحديثة، إذ تتواصل مسيرة الارتقاء بالمقومات الجاذبة لرواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم وتحفيز تأسيس الشركات الناشئة ودعم توسع المشاريع المتوسطة والصغيرة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الخدمات الرقمية والتقنية المرتبطة.