برج خور دبي سيغيّر معايير الهندسة

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ذكرت قناة «بي 1 ام» المتخصصة بأخبار قطاع الإنشاءات أن مشروع «برج خور دبي»، بحجمه وطموحه الكبير، يعتبر محطة هامة ستنقل معايير الهندسة والإنشاءات إلى آفاق جديدة، مشيرة الى تحول دبي الى مدينة عالمية حقيقية في فترة قياسية.

وأضافت أن البرج من المتوقع أن يحطم الرقم العالمي الذي يحمله برج خليفة الأعلى في العالم، وقد تطلب تحطيم الرقم القياسي القديم الكثير من الأعمال، مثل تركيب حجر الأساس الذي بلغ عمقه 71.9 متراً، والذي من المقرر أن يغطي حوالي 45 ألف متر مكعب من الأسمنت.

ومن المقرر أن يصل طول البرج الجديد إلى 928 متراً. ويستوحي المشروع تصميمه من شكل مآذن المساجد وزهور الزنبق. كما صمم المهندس المعماري السويسري الإسباني سانتياغو كالاترافا سطح مراقبة يلتف لـ360 درجة في أعلى البرج.