البطاقة الذهبية الإماراتية تستقطب الأثرياء

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد موقع «كوننيكتيد تو انديا» الشبكي الهندي أن الإمارات شهدت تغيراً هائلاً في العقود الأخيرة بفضل ثلاثة عوامل اهتمت بها ومنحتها تركيزاً شديداً، وهي التقنية والتجارة العالمية والسياحة. ونشر الموقع، أمس، تقريراً عن قدرة الإمارات على استقطاب الأثرياء من أنحاء العالم كافة، خاصة الهند. جاء التقرير تحت عنوان «ذهب الإمارات يغري المزيد من الوافدين الأثرياء الهنود».

وذكر التقرير أن الإمارات تتطلع إلى تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية، وأيضاً لأن تصبح قاعدة يستقر بها المستثمرون الأثرياء حول العالم. وأوضح التقرير أن أبرز مظاهر هذا التطلع تمثلت في نظام الإقامة الدائمة للوافدين، والمعروف أيضاً باسم برنامج «البطاقة الذهبية»، الذي أطلقته حكومة الإمارات في مايو الماضي ويستفيد منه الوافدون الأثرياء.