فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى نابولي الايطالية

المصدر: البيان الالكتروني

احتفلت فلاي دبي باطلاق رحلتها الافتتاحية الى مدينة نابولي الايطالية لتصبح بذلك اول ناقلة اماراتية توفر رحلات مباشرة من دبي الى هذه المدينة. وسوف تخدم الناقلة هذه المدينه بواقع خمس رحلات اسبوعيا وبذلك تكون نابولي هي ثاني وجهة لفلاي دبي في ايطاليا بعد كاتانيا التي بدأت رحلاتها الى العام الماضي.

وسافر على متن الرحلة وفد رفيع برئاسة جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الالكترونية في فلاي دبي وتيري اوكوك نائب الرئيس للعمليات التجارية في طيران الامارات لمنطقة اوروبا وروسيا وامريكا اللاتينية اضافة الى وفد اعلامي من الدولة . واستقبل الرحلة لدى وصولها الى مطار نابولي الدولي روبرتو باربيري الرئيس التنفيذي لمطار نابولي الدولي ومارغيرتا تشارمونتي مدير تطوير الاعمال في مطار نابولي.

و قال جيهون ايفندي "نحن مسرورون لاطلاق هذه الخدمة الجديدة الى نابولي وهي محطتنا الثانية في ايطاليا. وهذا يعكس مدى التزامنا في فلاي دبي برؤيتنا التي حافظنا عليها طوال عقد بفتح الاسواق غير المخدومة ومنح الفرصة للقاطنين في ايطاليا فرصة السفر الى دبي وما بعدها عبر شبكتنا المتنامية، ونحن نتطلع الى زيادة فرص تدفق حركة التجارة والسياحة عبر هذه الوجهة الجديدة".

يمكن للمسافرين على درجة رجال الأعمال في فلاي دبي الاستمتاع بمقعد واسع ومريح ، واختيار وجبات من قائمة مستوحاة دوليًا ، واوزان امتعة أمتعة اضافة الى المرونة والسرعة عن خدمة الجوازات والهجرة . كما تتاح لهم مجانا فرصة التمتع بنظام الترفيه الذي يضم أكثر من 1000 ساعة من الترفيه عبر شاشات عالية الدقة تعمل باللمس. وفي الدرجة السياحية يتمتع المسافرون بمقاعد مريحة مصممة من شركة ريكارو ويمكنهم اختيار مساحات اضافية للارجل او الوجبات الخفيفة من خلال الطلب المسبق قبل بدء رحلتهم.

وسوف تكون الوجهة الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الامارات والتي تتيح لمسافري طيران الامارات الحصول على وجبات مجانية واوزان الامتعة المسموح بها في طيران الامارات على الرحلات التي تديرها فلاي دبي في درجة رجال الاعمال والسياحية.

من جهته قال تيري اوكوك نائب الرئيس للعمليات التجارية في طيران الامارات" من خلال شراكتنا بالرمز يمكن لمسافري طيران الامارات عبر شبكتنا العالمية السفر بسهولة الى نابولي فيما تتيح للمسافرين من منطقة نابولي سهولة الربط في الرحلات من رحلاتهم على فلاي دبي إلى طيران الإمارات عبر مركزنا التشغيلي في مطار دبي ومنها الى اكثر الوجهات شعبية حول العالم في استراليا ومصر والصين".

وبدأت الشراكة بين فلاي دبي والإمارات في عام 2017 لتوفر للمسافرين العديد من المزايا بما فيها رحلات الرمز المشترك الى 84 وجهة ، وسوف تستمر كلا الناقلتين في توفير تجارب سفر تعكس شخصية كل منهما وعلامتها التجارية حيث يلمس المسافرون زيادة الرحلات والمرونة في خيارات الرحلات وسهولة الوصول الى شبكة عالمية متنامية. كما توفر هذه الشراكة للمسافرين راحة السفر على تذكرة واحدة وسلاسة في السفر من وجهة لاخرى من حيث مناولة الحقائب ، ومواءمة برنامج المسافر الدائم سكاي واردز خلال رحلاتهم الترانزيت عبر مطار دبي.

وتعد ايطاليا اضافة الى انها احد مراكز التجارة والصناعة وجهة سياحية ذات شعبية عالية من مختلف انحاء العالم عبر شبكة فلاي دبي . كما ان نابولي تعد واحدة من اكبر مدن ايطاليا وهي مزيج غني بين الثقافة والفن فضلا عن وجباتها العالمية وساحل امالفي الساحر. ووفقا لهيئة السياحة الايطالية فان السياح من دولة الامارات لايطاليا هم الاعلى انفاقا بين سياح منطقة الشرق الاوسط في حين نمت اعدادهم بنسبة 21.97 بالمائة مقارنة مع العام 2017 .

وقال روبرتو باربيري الرئيس التنفيذي لشركة غيساك سبا التي تدير مطار نابولي " مع رحلات فلاي دبي الجديد ، نوفر اليوم بوابة إلى الإمارات العربية المتحدة والشرق ، إلى جانب فرص السفر إلى وجهات مثل أستراليا وتايلاند ، والتي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق حتى الأسبوع الماضي وهي الآن على بعد محطة واحدة فقط. جميع رحلات فلاي وشراكتها بالرمز مع طيران الامارات ومن دبي وهي مركز عالمي للطيران ستتيح فرصة السفر ومتابعة الرحلات إلى وجهات عديدة حول العالم. إلى جانب رحلات الربط الاخيرة مع أمريكا الشمالية ، تربط منطقة كامبانيا بالشرق ، مما يعزز من حركة التجارة والسفر إلى أماكن جديدة. ستكون التدفقات السياحية القادمة من آسيا وأستراليا أسهل ونتوقع أن يستفيد وينمو الاقتصاد السياحي المحلي ".

يذكر ان فلاي دبي تغطي في اوروبا 27 وجهة في كل من البوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وفنلندا وايطاليا ومقدونيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وصربيا وتركيا واكرانيا.