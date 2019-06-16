الرئيس التنفيذي لفنادق "هيوليداي إن": دبي جزء من قصة نجاحنا في المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس التنفيذي لفنادق "هيوليداي إن"دينو مايكل، الرئيس العالمي للعلامة التجارية والدورف أستوريا - هيلتون العالمية إن فنادق والدورف أستوريا التابعة للشركة العالمية والتي تم افتتاحها في دبي ورأس الخيمة تمثل جزءاً أساسياً من نجاح العلامة التجارية في المنطقة، مشيراً إلى أن المجموعة تتطلع لافتتاح والدورف أستوريا في مركز دبي المالي العالمي قريباً.

وسيتكون ولوالدورف أستوريا في مركز دبي المالي العالمي من 275 غرفة و46 جناحاً بخدمات متكاملة إضافة إلى وحدات سكنية لكي تُضفي ميزة التنوع على الفندق.

وذكر الرئيس التنفيذي أن أحد أبرز المزايا التي تدفع الضيوف لزيارة أي فندق فاخر هي خدمة "المأكولات حسب الطلب" حيث يملك فندق والدورف أستوريا فريق كامل مهمته هي العمل على تقديم أفضل التجارب التي تعكس صورة الفندق.

وأشار إلى أن الفندق يعمل مع عدد من أبرز الطهاة في القطاع مثل هاينز بيك في مطعم "لا بيرجيلا" الحاصل على 3 نجمات ميشلان بالإضافة إلى سيدني و ساشا في مطعم "سبيكترم" في فندق ولدورف أستوريا أمستردام ، والشيف هاينز بيك يمتلك مطعم لتقديم مأكولاته المميزه هنا في نخلة الجميرا.

وأضاف أن تجربة زيارة الضيف للفندق هي من أهم الركائز للفندق بقوله: "أعتقد أنه إذا قمت بزيارة فندق والدورف أستوريا ولم يكن انطباعك للوهلة الأولى أنك في بيتك فقد تكون فشلت مهمتنا. من الهام أن يشعره النزيل بأنه في الشرق الأوسط لحظة وصوله إلى الفندق سواء في أفرعنا بدبي أو السعودية ثم يأتي في المقام الثاني احساسه بأنه حقًا في فندق والدورف أستوريا، وبهذا نكون حققنا هذا التوازن بشكل صحيح.

الرئيس التنفيذي لفنادق "هيوليداي إن": دبي جزء من قصة نجاحنا في المنطقةhttps://t.co/XFBVhCSuqb#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uy8CxinndR — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) June 16, 2019