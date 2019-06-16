دبي تنشئ أول مدينة تجارية افتراضية قريباً تنفيذاً لوثيقة الخمسين

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير صادر عن اقتصادية دبي أن اقتصاد الإمارة مستمر في التحسن، حيث تزايد عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 9489 رخصة تجارية جديدة، بزيادة 35%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

وأكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن اقتصادية دبي اعتمدت استراتيجيات عمل جديدة مبنية على أفكار مبتكرة لتحقيق أهداف وثيقة الخمسين وعملاً بمبادئ دبي الثمانية، حيث تعمل الدائرة على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع إنشاء أول مدينة تجارية افتراضية من نوعها في المنطقة، تنفيذاً للبند الثالث من وثيقة الخمسين، حيث سيتم منح رخص تجارية من دون اشتراط الإقامة في دبي ووفق أعلى الضوابط القانونية الدولية.

كما ازداد النشاط التجاري الإجمالي في دبي بأقوى معدل منذ بدء مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي عام 2010، وارتفع المؤشر من 57.9 نقطة في شهر أبريل إلى 58.5 نقطة في شهر مايو، وهي أعلى قراءة للنشاط الإجمالي في 52 شهراً، وجاء ارتفاع المؤشر ليعكس زيادة حدة نمو النشاط الإجمالي والأعمال الجديدة، في حين كان إسهام التوظيف في هذا الارتفاع شبه محايد.

دبي تصدر9489 رخصة تجارية جديدة بنمو 35%