«فينسيتور العقارية» تبيع المرحلة الأولى من «بنيسري» في 21 يوماً

المصدر: دبي - البيان

أحرزت فينسيتور العقارية أحد مطوري العقارات، إنجازاً من خلال بيع 108 وحدات سكنية في غضون 21 يوماً فقط من وقت إطلاق مشروعها الثالث «بنيسري»، الذي تم إطلاقه في 2 مايو 2019 بتكلفة 375 مليون درهم، بثلاث خطط سداد طويلة الأجل مدتها 7 سنوات، لتتناسب مع الأوضاع المختلفة للمستثمرين، مع ضمان عائد إيجاري مضمون 8% يتضمنه عقد البيع بين الشركة والعميل، مدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وقال فيجاي دوشي، رئيس مجلس إدارة شركة فينسيتور العقارية «هذا مؤشر جيد جداً لحركة السوق العقاري بدبي، وشهادة كبيرة على المصداقية والتراث التي تقوم ببنائهما شركة فينسيتور العقارية في هذا الوقت القصير لتعكس ثقة المستثمر بالسوق العقاري الأفضل بالمنطقة».

وأضافت فينسيتور العقارية من خلال «بنيسري»، 380 وحدة سكنية ذات علامات تجارية للسوق العقاري بدبي، لتتراوح ما بين الاستوديوهات والشقق الفاخرة المكونة من 3 غرف نوم، ويقع المشروع في منطقة أرجان، بجانب حديقة ميراكل، وتبلغ مساحة مشروع «بنيسري» المبنية 480 ألف قدم مربعة، وتبلغ المساحة الصافية القابلة للبيع 285,000 قدم مربعة كمساحة سكنية صافية، ما يوفر مساحة مجتمعية كبيرة ليكون حوالي 180٪ من المناطق المجتمعية المجانية مستخدمة للرفاهية.