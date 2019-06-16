بلجيكا وقبرص تشيدان بالتعاون والشراكة القائمة مع الإمارات

المصدر: لوكسمبورغ ــ البيان

في إطار سعي وزارة المالية إلى المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع جميع الدول؛ اجتمع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية خلال زيارته إلى دوقية لوكسمبورغ مع نظيره معالي اليكساندر دي كرو، وزير مالية المملكة البلجيكية، الذي أشاد بأهمية تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك استراتيجي لمملكة بلجيكا، كما التقى معالي عبيد حميد الطاير، مع نظيره هاريس جورجاديس، وزير المالية في جمهورية قبرص، للتباحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين والذي يمتد إلى أكثر من 50 عاماً. وجاء هذا اللقاء خلال زيارة قام بها وفد وزارة المالية إلى دوقية لوكسمبورغ.

وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أهمية هذه الاجتماعات في التعريف بالفرص الاستثمارية الهامة التي تزخر بها دولة الإمارات، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها بلجيكا.

وقال معاليه: «تتمتع دولة الإمارات ومملكة بلجيكا بعلاقات تاريخية وتجارية واستثمارية هامة، والتي أصبحت بفضل الجهود التي بذلها الطرفان شراكات استراتيجية في القطاعات الحيوية اقتصادياً».

وتم خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة، كما تباحث الطرفان حول آليات تعزيز مسار الشراكات.

ومن جانبه أشاد هاريس جورجاديس، وزير المالية في جمهورية قبرص بالعلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين، وبالأداء الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً إلى حرص جمهورية قبرص على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة.